Если будут беженцы из Афганистана, они должны быть распределены по странам ЕС – Д. Сассоли

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что Европа должна готовиться к волне мигрантов из Афганистана, а Европейская Комиссия должна принять меры по распределению этих мигрантов равномерно всем членам Евросоюза (ЕС).
«Конечно, будет воздействие, так как такое явление, которое мы видим в эти дни, в эти часы, на самом деле спровоцирует миграционную волну «, — в среду на пресс-конференции заявил Д. Сассоли.
«У нас есть эта ответственность, и думаю, что ЕК может равномерно распределить мигрантов по всем странам Европы, по странам-членам, полагаю, что ЕК могла бы это сделать, чтобы было равенство. Я считаю, что это может быть сделано быстро», — утверждал глава ЕП.
Он также добавил, что Европа должна приспособиться и принять граждан Афганистана, которые работали с военными из США и других западных стран, чтобы спасти их от мести Талибана.
По предварительным данным численность беженцев из Афганистана может достигнуть около 5 млн. человек. Об этом сегодня заявляли в Бундестаге политики в Германии. Назывались цифры от 250 тыс. до 5 млн. человек. (справка ЛК по сообщениям СМИ).