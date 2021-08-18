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Если будут беженцы из Афганистана, они должны быть распределены по странам ЕС – Д. Сассоли

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что Европа должна готовиться к волне мигрантов из Афганистана, а Европейская Комиссия должна принять меры по распределению этих мигрантов равномерно всем членам Евросоюза (ЕС).

«Конечно, будет воздействие, так как такое явление, которое мы видим в эти дни, в эти часы, на самом деле спровоцирует миграционную волну «, — в среду на пресс-конференции заявил Д. Сассоли.

«У нас есть эта ответственность, и думаю, что ЕК может равномерно распределить мигрантов по всем странам Европы, по странам-членам, полагаю, что ЕК могла бы это сделать, чтобы было равенство. Я считаю, что это может быть сделано быстро», — утверждал глава ЕП.

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Он также добавил, что Европа должна приспособиться и принять граждан Афганистана, которые работали с военными из США и других западных стран, чтобы спасти их от мести Талибана.

По предварительным данным численность беженцев из Афганистана может достигнуть около 5 млн. человек. Об этом сегодня заявляли в Бундестаге политики в Германии. Назывались цифры от 250 тыс. до 5 млн. человек. (справка ЛК по сообщениям СМИ).

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