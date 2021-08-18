Если будут беженцы из Афганистана, они должны быть распределены по странам ЕС – Д. Сассоли

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что Европа должна готовиться к волне мигрантов из Афганистана, а Европейская Комиссия должна принять меры по распределению этих мигрантов равномерно всем членам Евросоюза (ЕС).

«Конечно, будет воздействие, так как такое явление, которое мы видим в эти дни, в эти часы, на самом деле спровоцирует миграционную волну «, — в среду на пресс-конференции заявил Д. Сассоли.

«У нас есть эта ответственность, и думаю, что ЕК может равномерно распределить мигрантов по всем странам Европы, по странам-членам, полагаю, что ЕК могла бы это сделать, чтобы было равенство. Я считаю, что это может быть сделано быстро», — утверждал глава ЕП.