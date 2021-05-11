Если ЕФА разрешит прививать подростков Pfizer, то это будет возможно и в Литве

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Если Европейское фармагентство (ЕФА) утвердит использование вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для подростков в возрасте 12-15 лет, то решать вопрос о вакцинации их в Литве будет разрешено и литовским семьям, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Об этом глава правительства заявила во вторник в интервью радиостанции LRT после того, как США в понедельник приняли такое решение.

«Пока нет решения ЕФА, по этой причине такого решения нет и в Евросоюзе. Но, если ЕФА зарегистрирует такую поправку документации об использовании препарата, то, конечно, эти возможности будут предоставлены, и поскольку никакой обязательной прививки нет, то, очевидно, что это будет решением каждой семьи», – сказала И. Шимоните.

Она подчеркнула, что, как и при вакцинации детей от клещевого энцефалита или других болезней, в данном случае также будет обязательно согласие родителей.

Премьер также отметила, что с июня в Литве ожидаются увеличенные в полтора раза количества доз Pfizer-BioNTech.

«К середине лета поставки Pfizer будут больше, и основные количества этих поставок будут приходиться на второй и третий квартал, особенно на конец второго квартала, то есть на июнь», – сказала она.

По словам премьера, в ближайшие недели также ожидается получение более крупных партий и вакцины Johnson & Johnson’s.

На минувшей неделе Канада стала первым государством, которое разрешило прививать вакциной от коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech детей с 12 лет. В понедельник такое же решение приняла Администрация США по пищевым продуктам и лекарствам, которая ранее разрешила использовать эту вакцину для подростков старше 16 лет.

В понедельник ЕФА сообщило о начале рассмотрения возможности предоставления разрешения на прививку детей этой вакциной и в Евросоюзе. Результаты оценки могут быть представлены еще в этом месяце.

Сейчас в Литве прививают от коронавируса жителей не моложе 16 лет.

С 16 лет можно прививаться только Pfizer, вакцины прочих производителей предусмотрены для лиц с 18 лет.