Если ЕС не поддержит, Литва постарается ввести санкции для Беларуси с соседями — премьер

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что если не будет найдено общее решение Евросоюза (ЕС) о введении санкций для ответственных за фальсификацию результатов выборов и применеие силы белорусских чиновников, Литва будет добиваться национальных санкций в государствах региона.

По его словам, в интересах Литвы «укреплять гражданское общество» в Беларуси, однако не менее важно обеспечить ее суверенитет и независимость от России, чтобы по соседству с Литвой был «не субъект Российской Федерации, губерния, а самостоятельное, суверенное, независимое государство».

«Если санкции не будут введены в европейском масштабе, наверное, мы могли бы говорить (…) о введении национальных ограничений со стороны определенной группы государств, союзников, самых близких к нам (…) Солидарно здесь могли бы присоединиться не только Польша, Украина, но и соседи, с которыми мы едины в основных вопросах внешней политики», то есть Латвия и Эстония», – сказал премьер журналистам в правительстве в среду.

С. Сквярнялис отметил, что пока первая реакция европейских стран на события в Беларуси разочаровывает.

«(…) Мы, как ближайшие соседи, как всегда, реагируем первыми, наверное, нам больнее всего. Думаю, интерес Литвы в том, чтобы в Беларуси как можно скорее прекратилось насилие, кровопролитие, чтобы произошло возвращение к максимально демократическим процессам в стране», — сказал глава правительства.

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране третьи сутки проходят протестные акции, которые жестко подавляются силовыми структурами. Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.