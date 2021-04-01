Вакцины, которые Литва получит во втором квартале, достаточны для вакцинации 70% взрослого населения страны, поэтому нет объективных причин для невыполнения цели, заявил советник президента Литвы Симонас Крепшта.
«Эта цель является амбициозной, но ее ставят и Евросоюз, и другие государства ЕС, Еврокомиссии, и президент действительно считает, что добиться этой цели за лето точно возможно, ведь мы видим, что количества получаемых вакцины будут достаточными для достижения этой цели», – заявил в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Гитанаса Науседы по экономическим вопросам.
«Поэтому, если мы этой цели не добьёмся, то это будет связано уже с национальными вызовами: неспособностью использовать эти вакцины, приглашать людей, убедить их, и это, несомненно может стать большим минусом для нашей социально-экономической жизни», – добавил он.
Хотя массовая вакцинация жителей в данный момент планируется на июнь, С. Крепшта отметил, что только при вакцинации приоритетных групп должна быть привита значительная часть населения.
«С учетом утвержденного в данный момент Министерством здравоохранения приоритетного списка – точно я не считал, но можно предположить, что пройдя по всем приоритетам – люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, учителя, полицейские, военные – будет где-то половина Литвы. И если мы говорим, что перейдем к массовой вакцинации лишь тогда, когда привьем половину Литвы, то возможно это будет июнь», – сказал президент.
По имеющимся у него данным, Литва во втором квартале этого года должна получить более 2 млн доз вакцин.
«В конце второго квартала, если мы сможем использовать все вакцины, мы на самом деле будем очень близки к цели вакцинации 70% взрослого населения летом, но это дейсвтительно достижимая цель», – подчеркнул он.
По данным четверга, в стране хотя бы одной дозой вакцины привиты 349,6 тыс. человек, двумя дозами- 165,7 тыс.
“Если использовать все вакцины, то летом будут привиты 70% взрослых Литвы — советник”
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
Одна прививка из двух компонентов, ничего не дает. И когда дойдет время до второй прививки., люди опять заболеют и станут источниками вируса.
Есть уже примеры.. когда прокололи одним компонентом , а вспышки продолжились по новой. Вопрос почему? Прививка только одного компонента? Или не действует вакцина вообще. А статистику по вакцинации закрыли, и отчитались. Молодцы.
А как привиdки той же astrazenaka или pfizer перенесших инсульт, инфаркт, или лежачие больные. Смертность от коронавируса или от прививки? Я боюсь доверить жизнь той прививке, за которую не отвечает производитель. .
И я один такой думаете?
Вместо того чтобы искать , договариваться и производить эффективное средство для будущего.
Подумайте сами. Сплотиться , выйти на разговор, построить линию для Sputnik V . И на будущее, уже будет линия . А экономически эффективное лекарство произвести самим . Всего то 2 миллиона + произвести. Ну ведь глупо не договариваться, когда предложили помощь. Или преступно?