  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В Молдове парламент повысил статус русского языка

Подробнее...
default image
Если не снизится мобильность населения, введем комендантский час – И. Шимоните

Подробнее...
default image
Утвержден бюджет Евросоюза до 2027 года

Подробнее...
default image
И. Шимоните: тестирование на коронавирус не отражает реальной ситуации

Подробнее...
default image
Бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года

Подробнее...
default image
Польша утвердила программу COVID-вакцинации

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис: возможно введение чрезвычайного положения,во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ищет волонтеров для сопровождения пациентов и работы в палатах COVID-19

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3159 заражений, скончались 30 человек

Подробнее...
default image
Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

Подробнее...
default image
Вызовы в отношении вакцины от COVID-19 связаны с логистикой – И. Шимоните

Подробнее...
default image
Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

Подробнее...
default image
Средств для анализов на COVID-19 хватить на пять-шесть недель – глава лаборатории

Подробнее...
default image
ВОЗ предупредила Европу о риске новой волны COVID-19

Подробнее...
вакцина
Вакцина против COVID-19 может поступить в Литву на Рождество

Подробнее...
default image
Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

Подробнее...
default image
Беспрецедентно высокая смертность людей старше 50 лет отмечается 9-ю неделю подряд

Подробнее...
default image
Правительство постановило увеличить пособие на ребенка до 70 евро

Подробнее...
default image
Кабмин: субсидия за простои – 100% зарплаты, максимальная – в размере двух ММЗ

Подробнее...
default image
ЕС расширяет санкции против Беларуси

Подробнее...
default image
Без соблюдения требований система здравоохранения может не выдержать - А. Дулькис

Подробнее...
полиция
Полиция приучает людей к ограничениям передвижения, посты по всей стране

Подробнее...
default image
ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран

Подробнее...
default image
Г. Науседа: протоколы Молотова-Риббентропа РФ пытается прикрыть ложью

Подробнее...
default image
Парламент Швеции одобрил рекордное увеличение оборонного бюджета

Подробнее...
default image
По поводу преследуемых РФ судей Литва обратится в Интерпол – Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
В ЕС назвали сроки возможного одобрения вакцины Pfizer и BioNTech

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис о новых карантинных ограничениях: такой легкий хаос

Подробнее...
default image
Литва первая в мире по показателям COVID-19, по смертям - 15-я

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит обновленный проект бюджета 2021 года

Подробнее...
default image
Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС

Подробнее...
default image
Главой Оперативного центра по экстремальной ситуации предлагается назначить А. Дулькиса

Подробнее...
default image
В Нидерландах объявили о введении полного локдауна

Подробнее...
default image
И. Шимоните: карантин может стать еще строже

Подробнее...
default image
За сутки установлено 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека

Подробнее...
default image
Коронавирус в мире

Подробнее...
default image
Обвинения РФ в адрес литовских судей противоречат правосудию – прокуратура

Подробнее...
default image
В Литве закрыты многие магазины, парикмахерские, ограничено передвижение

Подробнее...
default image
Санта Клаус коронавирусом не заболеет - ВОЗ

Подробнее...
default image
М. Навицкене: пенсии вырастут на 9%, бюджет Sodra будет сбалансированным

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Если не снизится мобильность населения, введем комендантский час – И. Шимоните

Фото pixabay.com

Если жители и далее будут активно передвигаться, то будет предложено ввести комендантский час, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. 

«Если потребуются такие ограничения, которые по существу являются ограничениями комендантского часа, то есть то, что применяется в большинстве государств Европы, вероятно почти во всех Европейских государствах применяются ограничения по поводу выхода из дома, тогда придется попросить сейм установить такие ограничения», – сказала И. Шимоните журналистам в сейме в четверг.  

Комендантский час может быть введен в стране после объявления чрезвычайного положения. Его может объявить сейм.

«Речь идет о том, что если не договоримся и не возьмём себя в руки, не сможем соблюдать правила, осознавая, серьезность ситуации, то просто потребуются определенные насильственные меры и больших полномочий в надзоре для правоохранительных органов», – сказала премьер.

Она отметила, что необходимость таких мер проясниться «в ближайшие дни» после получения новейших данных о мобильности населения. 

«Мы оценим новейшие данные о мобильности, и если увидим, что мобильность не снизилась в достаточной степени, то это будет означать, что, очевидно, придется рассмотреть меры, которые могли бы снизить эту мобильность, и эти меры будут уже прерогативной сейма», – сказала И. Шимоните.

В среду в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей. 

При введении комендантского часа на территории, где введено чрезвычайное положение, будет запрещено находиться во всех публичных местах без разрешений и документов удостоверения личности. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.