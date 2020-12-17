Если не снизится мобильность населения, введем комендантский час – И. Шимоните

Фото pixabay.com

Если жители и далее будут активно передвигаться, то будет предложено ввести комендантский час, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Если потребуются такие ограничения, которые по существу являются ограничениями комендантского часа, то есть то, что применяется в большинстве государств Европы, вероятно почти во всех Европейских государствах применяются ограничения по поводу выхода из дома, тогда придется попросить сейм установить такие ограничения», – сказала И. Шимоните журналистам в сейме в четверг.

Комендантский час может быть введен в стране после объявления чрезвычайного положения. Его может объявить сейм.

«Речь идет о том, что если не договоримся и не возьмём себя в руки, не сможем соблюдать правила, осознавая, серьезность ситуации, то просто потребуются определенные насильственные меры и больших полномочий в надзоре для правоохранительных органов», – сказала премьер.

Она отметила, что необходимость таких мер проясниться «в ближайшие дни» после получения новейших данных о мобильности населения.

«Мы оценим новейшие данные о мобильности, и если увидим, что мобильность не снизилась в достаточной степени, то это будет означать, что, очевидно, придется рассмотреть меры, которые могли бы снизить эту мобильность, и эти меры будут уже прерогативной сейма», – сказала И. Шимоните.

В среду в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей.

При введении комендантского часа на территории, где введено чрезвычайное положение, будет запрещено находиться во всех публичных местах без разрешений и документов удостоверения личности.