Если поставки вакцин будут без перебоев, врачи Литвы будут привиты в январе

Хотя в вопросе поставок вакцин от COVID-19 есть неясности, если все будет проходить так, как планируется, в январе медработники Литвы будут вакцинированы, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Будем надеяться, что в ближайшие дни у нас будет информация о второй партии, пусть и не большой, но может и третьей. Если поставки будут осуществляться такими частями, путь и в несколько этапов, по прогнозам, в январе можно будет утверждать, что медицинская общественность будет привита, и на первом бастионе системы здравоохранения у нас будут более твердые позиции», – сказал министр в программе «Тема дня» телерадиокомпании LRT.

Он отметил, что в данный момент уже запланирован порядок вакцинации медиков от коронавируса.

Министр также признал, что прививать именно этой вакциной, созданной Pfizer, будет сложно, по причине условий ее хранения, транспортировки и упаковки.

По его словам, в упаковке вакцины Pfizer 975 доз, которые нужно использовать в течение определенного времени, поэтому ее будет проще использовать в крупных городах, однако в у мелких учреждений здравоохранения могут появиться трудности.

Министр также акцентировал, что порядок вакцинации остальной части общества будет определен экспертным советом, сформированным премьером Ингридой Шимоните, однако точная информация поступит, когда будут ясны количества вакцины, поступающие в Литву.

В данный момент вакцина BioNTech и Pfizer является единственной разрешенной к использованию в Евросоюзе.

Первая партия вакцин в рамках общей с другими странами ЕС закупки поступит в Литву в субботу.

Во вторник на срочном совещании правительства по предложению Еврокомиссии было решено приобрести еще около 616 тыс. доз этой вакцины. Они должны поступить во второй половине следующего года.