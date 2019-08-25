Если школьник заболел…

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С 1 сентября 2019 года в Литве перестанет действовать медицинская справка (094/a), которую предъявляли учителям, если ребенок пропускал занятия по болезни.

Министерство науки, образования и спорта напоминает, каким будет новый порядок. Как и до сих пор, новый порядок устанавливает школа по договоренности с родителями. После отказа от медицинских справок порядок не меняется, только министерство предлагает дополнить соглашения между родителями и школами установками, согласно которым сами родители обосновывают неявку на уроки по болезни.

«Такое решение Министерства здравоохранения приветствуется. Родителям больше не придется сидеть в очередях в поликлинике, когда ребенок выздоровел. Большинство родителей заботятся о будущем своих детей, стараются создать условия для учебы, поэтому мы надеемся, что случаев злоупотребления не будет, тем более что в школах уже действует практика оправдания неявки – в каких случаях это делают родители, а также разработана схема помощи детям, прогуливающим уроки», – сказала вице-министр Министерства образования, науки и спорта Корнелия Теснесите.

Министерство разослало всем мэриям и школам информацию о новом порядке обоснования неявки в школу. По закону, мэрии отвечают за обучение детей до 16 лет по обязательной программе и должны утвердить порядок учета детей, проживающих на их территории. Школы сами должны утвердить порядок учета посещения уроков и установить, какие документы будут обосновывать неявку, способы обоснования и т.д. В том же документе будет указано и максимально допустимое количество пропущенных уроков, которые могут быть оправданы.

Школы должны установить и способ оказания помощи детям, прогуливающим уроки. Посещаемость будут координировать классные руководители при сотрудничестве с учителями-предметниками, специалистами системы образования. Возможно, им придется заполнять документы учета посещаемости и передавать их Школьной комиссии, отвечающей за благополучие детей.

Специалисты, оказывающие помощь, выявив причины непосещения уроков, будут оказывать помощь детям и их родителям, консультировать классных руководителей, учителей, планировать схему повышения показателя посещаемости. В отдельных случаях, если семья не сотрудничает со специалистами и есть подозрения, что ребенку мешают учиться, школа должна будет обращаться в полицию, Службу защиты прав детей, Департамент качества образования и региональной политики при министерстве.

Какое количество дней по болезни могут оправдать родители, решат сами школы по договоренности с родителями. Эти обязательства и последствия их нарушения будут утверждены в соглашениях между школами и родителями.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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