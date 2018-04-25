Если случится беда

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Согласно исследованию, проведенному по заказу Swedbank, каждый шестой житель Литвы (17%) не имеет ни сбережений, ни страхования жизни, поэтому в критической ситуации он будет полностью зависеть от помощи родственников, сообщает BNS.

По данным исследования, у более 40 проц. населения есть один или несколько родственников, напрямую зависящих от их доходов. Трое из четырех респондентов (76%) не обсуждали ситуацию со своими родственниками, при которой кто-то из них не может продолжать вносить вклад в общий семейный бюджет.

«Говорить о возможном несчастье в семье в нашей стране по-прежнему табу. Многие жители не хотят говорить со своими партнерами или другими членами семьи о том, как решать финансовые вопросы в случае несчастья», — отметил руководитель отдела розничных банковских услуг в Swedbank Павелас Ладзятас.

Чуть более четверти жителей Литвы (27%) признают, что, оставшись в одиночестве в семье или страдая от хронического заболевания, которое не позволяет им продолжать работать в полную силу, они смогут покрыть свои ежедневные расходы лишь в течение одного-трех месяцев.

Жители Литвы находятся в несколько лучшем положении, чем в Латвии или Эстонии, где более половины опрошенных финансово зависимы от родственников — 52% и 55%, соответственно. Ни сбережений на черный день, ни страхования жизни не имеют 29 % жителей Латвии и 24 % жителей Эстонии.

Репрезентативный опрос населения Балтии был проведен исследовательским центром SKDS. В ходе него были опрошены 1015 постоянных жителей в возрасте 19 лет и старше — в Литве, 1005 — в Латвии и 1011 — в Эстонии.