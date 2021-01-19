Если заражения будут снижаться, рубеж 200 случаев может быть достигнут в феврале

А. Шимайтис подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Литве находится «в фазе экспонентного падения».

«Но это не значит, что мы достигли тех показателей, при которых ситуация контролируема (…). Несколько недель могут сэкономить несколько месяцев, а могут помочь и избежать смертей», – считает эксперт.

По его словам, если будет сохранено ускорение сокращения в размере 25%, к маю от вируса умрут 600 человек, если скорость сокращения случаев снизится до 10%, то, согласно прогнозам, количество смертельных исходов за этот период может составить почти 1,3 тысячи.

Он также отметил, что среднее суточное количество случаев с момента пика снизилось с почти 3 тысяч до тысячи, а количество положительных результатов тестов сократилось почти вдвое.

Однако в больницах за последние 10-12 дней, по словам А. Шимайтиса, все еще находятся около 1,9 тыс. человек, то есть в десять раз больше, чем было в марте, ежедневно умирает почти по 40 человек.

«Если мы на полпути по количеству случаев и положительных ответов анализов, то с больницами мы еще не там, и также не там с показателями смертности», – признал правительственный эксперт.

В свою очередь, премьер Инграда Шимоните отметила, что динамика радует, однако все еще возникает вопрос о том, «как не испортить ситуацию».