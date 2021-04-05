ESO участвует в создании Единой европейской электросети

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Контролируемая группой Ignitis grupe компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) совместно с партнерами из 23 стран участвует в проекта развития Единой европейской электросети.

Проект, который намечается создать за три года, предложит гибкие услуги и продукты, как эффективнее использовать сеть, сообщила ESO. Сейчас в Литве нет рынка таких услуг и продуктов.

В условиях постепенного перехода от централизованной сети к децентрализованной системе важно справляться с вызовами, связанными с ростом производящих потребителей, распределением выработки, электромобилями, батареями и тепловыми насосами — приборами большой мощности, которые потребляют или генерируют энергию непостоянно.

Инициированный Еврокомиссией проект программы научных исследований и инноваций Horizon 2020 — OneNet (One Network for Europe) объединяет 70 партнеров из 23 стран Европы.