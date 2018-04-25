ESO выплатит 68 млн евро дивидендов

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовская электро- и газораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), получившая в прошлом году 34,313 млн евро чистой прибыли (по данным аудита), выплатит 67,992 млн евро дивидендов, или по 7,6 цента за акцию.

Соответствующее предложение было одобрено в четверг на собрании акционеров, сообщила ESO через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

В предыдущий раз ESO выплачивала дивиденды за первый квартал 2018 года – тогда на них было выделено 12,524 млн евро, или по 1,4 центов за акцию.

Чистая прибыль компании в 2019 году была в 6,5 раза больше,чем в 2018-ом, когда она достигала 5,265 млн евро. В прошлом году доходы ESO составили 418,9 млн евро – на 13,4% меньше, чем в 2018 году (483,4 млн евро).

Акции ESO котируются в Официальном списке фондовой биржи, 94,98% акций компании принадлежат государственной энергетической холдинговой компании Ignitis grupe (ранее — Lietuvos energija).