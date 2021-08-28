ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на границе

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Польша и Латвия должны помочь мигрантам, которые сейчас удерживаются на границе. Соответствующее решение опубликовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.

«ЕСПЧ решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб, касающихся ситуации на границах Польши и Латвии с Беларусью. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября», — говорится в сообщении суда.

Латвия и Польша должны обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и по возможности предоставить временное жилье.

