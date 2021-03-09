ЕСПЧ рассмотрел жалобу нигерийца о нарушении его прав в Литве

Согласно материалам дела, мужчина утверждает, что досудебное расследование все еще не завершено, а литовские суды в декабре 2017 года окончательно отклонили его жалобы на необоснованно длинный процесс.

Нигериец утверждает, что такой затянувший процесс помешал ему узаконить свое пребывание в Литве, он не мог найти работу и заключить брак.

«На основании статей Европейской конвенции о правах человека, касающихся права на рассмотрение дела по возможности в кратчайшие сроки и права на личную и семейную жизнь, заявитель жалуется на длительность досудебного расследования потому, что именно из-за его сроков, он находится в небезопасном положении, которое влияет на его личную и семейную жизнь», – говорится в материалах Страсбургского суда.

Суд должен решить, нарушила ли Литва его права на справедливый суд и частную жизнь.

ЕСПЧ также в этом деле просил Литву предоставить новейшие данные о досудебном расследовании и указать, действуют ли ограничения, по поводу которых жалуется заявитель, а если нет – когда они были отменены.

P.s.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник постановил, что власти Литвы не нарушили права гражданина Нигерии, подозреваемого в 2014 году в финансовых преступлениях.

Страсбургский суд также отклонил другую часть жалобы нигерийца о нарушении его права на уважение частной и семейной жизни на том основании, что он не исчерпал все возможности, предусмотренные национальным законодательством.

Согласно материалам дела, в июле 2014 года Банк Литвы получил перевод более 1 миллиона 850 тысяч долларов США (более 1,5 миллиона евро) на счет одной компании от компании, учрежденной в Гонконге. Тогда же в Литве была предпринята попытка снять со счета 100 тысяч и перевести оставшиеся деньги неустановленным получателям в Италии.

Когда банк заподозрил операцию, счет был заморожен, и о случившемся проинформировали Службу расследования финансовых преступлений.

Чуть более недели спустя гражданину Нигерии, написавшему жалобу в ЕСПЧ, были предъявлены обвинения, а его банковский счет также был заморожен. Было установлено, что этот человек является акционером компании, которая получала деньги в Литве, он контактировал с другим гражданином Нигерии, исполняющим обязанности ее директора, и они оба знали, что компания на самом деле не ведет никакого бизнеса.

В июле того же года гражданин Нигерии был арестован на два месяца, после чего предварительное заключение было заменено на регистрацию в полицейском участке и изъятие документов.

Информация ЛК по сообщению BNS