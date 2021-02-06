ЕСПЧ разрешил швейцарским нищим просить подаяния

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В Швейцарии временно приостановили действие запрета на попрошайничество. Соответствующее решение было принято в стране на фоне вынесения вердикта Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), рассмотревшим дело о тюремном заключении одной из женевских попрошаек. Об этом сообщило издание Blick.

Сообщается, что в связи с решением суда правоохранительные органы Швейцарии перестанут возбуждать дела в отношении просящих милостыню граждан.

«Швейцарские власти обязаны выплатить компенсацию женщине из Румынии, которая занималась попрошайничеством на одном из шоссе в Женеве и была за это оштрафована на 500 франков — примерно 466 евро. Поскольку у нее не было работы и она не получала социальной помощи, платить ей было нечем, и за неуплату штрафа ее поместили на пять дней в следственный изолятор», — рассказывает издание.