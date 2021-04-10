Эстафета олимпийского огня в Осаке пройдет без зрителей

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Этап эстафеты олимпийского огня в японском городе Осака пройдет в одном из парков без участия зрителей, сообщается на сайте оргкомитета Игр в Токио.

«Префектура Осака объявила сегодня чрезвычайное положение в области здравоохранения, попросив жителей воздерживаться от поездок. Учитывая эти обстоятельства, власти Осаки сегодня обратились в оргкомитет Игр с просьбой провести этап эстафеты олимпийского огня в мемориальном парке Expo 70, а не на дорогах общего пользования», — говорится в сообщении.

В итоге было принято решение изменить формат эстафеты: факелоносцы будут бежать в парке, зрителей на церемонии не будет.

Старт эстафеты олимпийского огня состоялся 25 марта в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Эстафета планировалась по всем 47 префектурам страны до Токио, где 23 июля должны открыться Олимпийские игры.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.