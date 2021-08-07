Эстония допустила закрытие границы с Латвией

«Я показывал эти планы действий также и правительству, и правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что если придется задействовать такие сценарии, то для этого будут и деньги, потому что дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются, если, к примеру, нужно будет закрыть границу», — рассказал Яани.

«У нас сейчас есть возможность заранее готовиться к возможным сценариям благодаря тому, что мы видим ситуацию, которая длительное время развивается на границе Литвы и Белоруссии. PPA совместно с несколькими партнерами долго разрабатывал план по решению чрезвычайной ситуации на тот случай, если в эстонское государство через внешнюю границу начнут массово и нелегально проникать люди», — пояснил министр внутренних дел.

По его словам, самой экстремальной будет ситуация, при которой потребуется также перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.

То же самое подтвердил и министр госуправления Яак Ааб, по словам которого правительство предоставило PPA право автоматически приступить к необходимым действия в случае кризиса, если составленная оценка рисков потребует действий. «Нас этим застать врасплох не получится. Мы сделали все необходимые приготовления; соответствующие структуры проанализировали все [возможные] ситуации», — сказал Ааб.