Эстония готова восстановить погранконтроль из-за мигрантов и коронавируса

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Эстония готова при необходимости восстановить полный пограничный контроль на внешних границах республики в связи с распространением коронавируса нового типа, а также в связи с новым потоком беженцев из Сирии.

Об этом заявил в понедельник глава МВД этой балтийской республики Март Хельме.

«При необходимости мы готовы ввести на наших пограничных пунктах и на внешних границах полный контроль документов и организовать высылку или изоляцию нежелательных или опасных для государства людей», — приводит его слова агентство Би-эн-эс.

По словам Хельме, источниками угрозы здоровью и безопасности людей являются новая волна миграции беженцев из Сирии и продолжающееся распространение коронавируса нового типа. «Европе в дополнение к ограничениям в связи с коронавирусом пора готовиться к новому миграционному кризису», — заявил Хельме.