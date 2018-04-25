Эстония и Латвия построят парк ветрогенераторов в Рижском заливе

Эстонское правительство рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на строительство парка ветряных генераторов в Рижском заливе, что позволит компании Eesti Energia продолжить уже начатые исследования и отбор партнеров для осуществления проекта, сообщили в компании.
По словам руководителя входящего в концерн Eesti Energia предприятия Enefit Green Ааво Кярмаса, в планировке морской территории Пярну признается, что получившая разрешение на застройку зона хорошо подходит для развития ветроэнергетики. И проведенные на настоящий момент Eesti Energia исследования ветра, льда и орнитологические исследования показали, что это место пригодно для строительства парка ветрогенераторов.
«Парк ветрогенераторов в Рижском заливе имеет потенциал стать первым совместным эстонско-латвийским проектом в области производства возобновляемой энергии, поскольку планируемая латвийцами зона сооружения парка ветрогенераторов находится в Рижском заливе на расстоянии всего 10 км. У Эстонии нет опыта строительства морского парка ветрогенераторов, поэтому логично, что таких размеров парк ветрогенераторов создается в сотрудничестве нескольких предприятий. Двери для сотрудничества открыты», – сказал Кярмас.
«Учитывая возможный трансграничный характер сотрудничества, здесь нужно подчеркнуть и важность сотрудничества Министерства экономики и коммуникаций с его латвийскими коллегами при согласовании необходимых для развития проекта инфраструктурных решений. В этом мы надеемся на продолжение очень хорошего сотрудничества», – добавил он.
Eesti Energia приступила к планировке парка ветрогенераторов в Рижском заливе в 2009 году, и за это время уже провела первичные измерения ветра, исследования морского дна, льда и орнитологические исследования. Процесс продолжался почти 10 лет, потому что в 2012 году инициировали планировку морской территории Пярну, которая была введена в 2017 году.
В морском парке ветрогенераторов планируется сооружение до 160 ветряков общей мощностью 1000 МВт. Выход такого парка покрыл бы около половины потребностей Эстонии в электроэнергии, и это важный шаг к достижению к 2050 году энергетической нейтральности.
Парк ветрогенераторов предположительно будет готов до 2030 года, и на этапе разработки проекта будет вестись всестороннее сотрудничество с местной общественностью, в т.ч. с населением Кихну и волости Хяэдемеэсте.baltic-course.com
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę