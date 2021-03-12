Эстония купит вакцины третьих стран

«Вакцины Sputnik V продано больше, чем произведено, и мы точно не знаем, как будет дальше с ее доставкой», – сказала глава Эстонии.

Литва же определилась не покупать российскую вакцину Sputnik V, даже если ее подтвердит ЕАЛ.

В ЕС вакцину Sputnik V сейчас использует Венгрия, о ней ведут переговоры Австрия, Чехия.

По словам президента Литвы, говорить о других вакцинах от альтернативных производителей «несерьезно», так как по ним не начата процедура подтверждения в ЕАЛ.

По словам главы государства, сейчас ожидается подтверждение вакцин западных производителей.

«Мы получаем известия, что процесс с отдельными производителями и их легитимизацией поставок вакцины подходит к концу. Речь идет прежде всего о вакцине Johnson & Johnson. Есть еще целый ряд других производителей, авторизация которых, вполне вероятно, состоится еще во втором квартале года», – сказал Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции.

«Сегодня мы слишком много говорим о планах одного из производителей, эти планы могут еще на следующей неделе измениться. Поэтому я призываю говорить о поставках вакцин в целом и подготовиться не просто копировать факты, которые были в прошлом, а смотреть вперед и видеть динамику процесса», – сказал Г. Науседа.

«Все, что было в прошлом, мы экстраполируем на будущее, и тогда делаем выводы, которые являются неправильными. Они уже вынудили несколько раз менять сроки вакцинации и прогнозы ее скорости», – добавил он.

Напомним, что визит главы Эстонии в Литву был приурочен к 100-летию признания независимости Литвы де-юре.

Во время встречи президенты двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних политических, экономических и культурных отношений, а также сотрудничество Литвы и Эстонии в многосторонних форматах, таких, как НАТО, ЕС, страны Северной Европы и Балтии.

Обсуждая ситуацию с безопасностью в Европе, лидеры государств единодушно подчеркнули, что главной гарантией безопасности и обороны Балтийских стран являются прочные трансатлантические связи и активное участие в деятельности НАТО. Президенты подчеркнули, что Литва и Эстония являются стратегическими союзниками, которые сталкиваются с одинаковыми угрозами со стороны недружественных государств, поэтому особенно важно вместе усиливать потенциал сдерживания угроз и совместно бороться с вызовами в области безопасности, обороноспособности, охраны окружающей среды, экономики и борьбы с изменением климата.

Главы государств обменялись мнениями о ситуации в странах «Восточного партнерства» – Украине, Молдове и Грузии, а также подчеркнули важность предоставления странам необходимой мотивации для развития более тесного политического и экономического сотрудничества с ЕС. Гитанас Науседа также подчеркнул, что необходимо проявлять солидарность в борьбе с пандемией и предоставить странам «Восточного партнерства» доступ к надежным вакцинам. «Передача вакцин, даже в небольших количествах, может оказать значительное влияние на благополучие этих стран», – отметил президент Литвы, предложив Эстонии рассмотреть возможность совместной инициативы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ