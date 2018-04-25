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Эстония начинает масштабную проверку населения на Covid-19

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

С тестирования случайной выборки жителей острова Сааремаа и таллинского района Ыйсмяэ начнется масштабное исследование распространенности коронавируса в Эстонии. Его будет проводить группа исследователей Тартуского университета.

Размер каждой выборки — 1080 человек. У них будут брать анализ крови из вены на наличие антител, который покажет, переболел ли человек COVID-19. Кроме того, нужно будет заполнить короткую анкету с 5-6 вопросами. Участие в исследовании будет добровольным, пишет портал ERR.ee.

«Правительственной комиссии нужно больше данных о распространении вируса среди населения для принятия решений относительно ограничений. Нельзя эффективно сдерживать эпидемию, если точно не известно, насколько она распространилась», — приводит ERR.ee слова премьер-министра Юри Ратаса.

Кроме того, правительство поддержало проект мониторинга распространенности Covid-19 по всей Эстонии. В его рамках Тартуский университет на протяжении двух месяцев будет еженедельно тестировать 2000 человек как с симптомами, так и без, чтобы оценить распространение вируса в разных уездах и группах населения по всей территории страны. Стоимость проекта составляет 1,8 млн евро. 

freecity.lv

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