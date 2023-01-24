Эстония надеется получить от ЕС €400 млн компенсации за помощь Киеву

«Решение выделить эти деньги Эстонии уже принято, но физически эти деньги будут возвращены в течение нескольких лет, так как есть определенные графики выплаты компенсации государствам-членам», — рассказала представительница Государственного центра оборонных инвестиций Катри Раудсепп.

Точные сроки по графикам не разглашаются, однако изветсно,что эту сумму выплатят Эстонии не позже 2027 года.

В дополнение к сумме, уже назначенной Эстонии, представлены и другие запросы, выплата по которым еще не решена. Раудсепп рассказала, что в ближайшее время будет подана заявка на компенсацию и на последний пакет помощи в размере 113 миллионов евро. Таким образом, Эстония надеется вернуть около 400 миллионов евро.

Полную сумму, которую получит Эстония, потратят на замену оружия, которое Таллин передал Украине.

Как уже сообщалось ранее, 19 января девять стран Европы подписали Таллиннскую декларацию, в которой содержится обязательство о масштабной военной помощи Украине. В документе поставили подписи министры обороны Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также представители Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.