Эстония не будет требовать носить маски и при более широком распространении коронавируса

Власти Эстонии заявили, что не будут вводить обязательства носить защитные маски и в случае более широкого распространения коронавируса, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Департамент здоровья и правительство Эстонии придерживаются точки зрения, что ношение масок в стране не должно стать обязательным, а оставаться рекомендованной мерой для заболевших в случае, когда выход из дома или общение с кем-то неизбежны, даже если вирус вновь начнет распространяться.

«Здоровым людям мы рекомендуем носить маски только в многолюдных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию», — сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Ханна Сепп, приведя в пример общественный транспорт и торговые центры.

Результаты научных исследований о возможностях защитных масок очень противоречивы. Некоторые говорят, что маски эффективны для сдерживания распространения вируса, однако есть и диаметрально противоположное мнение. «Все зависит от того, как носить маску. Если носить правильно — не касаться лица, правильно выбрасывать одноразовые, то от масок может быть помощь, а если их носить и утилизировать неправильно, то будет больше вреда», — отметила Ханна Сепп.

Поскольку департамент здоровья не оценивает вероятность правильного использования масок как достаточно высокую, в Эстонии не планируют делать их обязательными, чтобы избежать увеличения риска, связанного с ними.

По состоянию на утро 10 августа, в Эстонии зарегистрировано 2158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 63 человека.