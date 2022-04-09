Эстония перестанет давать гражданам РФ и Беларуси визы, ВНЖ и разрешения на работу

Правительство Эстонии решило ограничить для граждан России и Беларуси возможность работать или вести бизнес и приостановило выдачу новых виз и видов на жительство.

«Данная санкция является дополнительным шагом во избежание противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Белорусии, но в то же время предоставляют гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работы», — заявил глава МВД страны Кристиан Яани.

Он считает, что необходимо и ограничить возможности граждан этих двух стран приехать и поселиться в Эстонии.

Уже имеющиеся виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии аннулированы не будут. Имеющие их граждане России и Беларуси имеют право ходатайствовать об их продлении или изменении основания для пребывания в Эстонии в соответствии с законом.

Таким образом, на основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси может оформить повторный вид на жительство для работы у другого работодателя.

Если предусмотренные законом условия не соблюдены или лицо нарушило эстонский закон, оно теряет право на пребывание в Эстонии. Например, вид на жительство аннулируется, если лицо разжигало национальную, расовую, религиозную или политическую рознь, совершило насилие либо уголовное преступление.

Разрешено также продолжать путешествие по Эстонии в рамках семейной миграции или по гуманитарным причинам.