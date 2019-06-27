Эстония покупает израильские противотанковые ракеты

Министерство обороны Эстонии подписало контракт на покупку противотанковых ракет Spike, разработанных израильским концерном «Рафаэль», на сумму 40 миллионов евро.
Поставщиком выступит совместная израильско-германская компания EuroSpike, принадлежащая концерну «Рафаэль» и германским компаниям Rheinmetall Group и Diehl Defense.
Срок начала поставки – начало 2020 года, срок выполнения контракта – 2026 год. Контракт содержит пункт об опции увеличения заказа.
Отметим, что Эстония — последняя из стран Балтии, заказавшая ракеты Spike для своей армии. Литва закупила ракеты в 2017 году, а Латвия — в 2018 году.NEWSru.com.il Автор: Dave1185 (talk) — www.en.wikipedia.org, CC BY 3.0, Ссылка