Эстония приостанавливает выдачу виз гражданам России

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Глава министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Таллин прекращает выдавать гражданам России шенгенские визы.

Визы выдавать будут только тем россиянам, у которых в Эстонии родственники.

Ранее визы гражданам России перестали выдавать Чехия, Латвия, Литва и Норвегия.