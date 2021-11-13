Эстония рассматривает укрепление границы

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В Эстонии МВД и Минобороны решили координировать действия для предотвращения миграционного кризиса на границе. Об этом сообщает ERR.

На данный момент пограничники не видят со стороны России приготовлений к приему мигрантов из Беларуси для дальнейшего их выдворения на территорию Эстонии и Латвии, однако на всякий случай готовятся укреплять восточную границу.

В частности, с помощью колючей проволоки в Эстонии создадут на 33 километрах восточной границы временные укрепления, чтобы оградить страну от возможного потока нелегалов. При этом в случае необходимости к охране границы кроме сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны может быть привлечен и Кайтселийт (добровольные военизированные формирования — ред.).

«С Кайтселийтом уже достигнута договоренность о том, что они в течение 48 часов могут предоставить 400 человек», — сказал глава МВД Кристян Яани.

«На складах сейчас хранится более 100 километров колючей проволоки. Мы договорились с министром внутренних дел, что в соответствии с потребностями мы готовы доставить эти рулоны, куда будет необходимо», — заявил глава Минобороны Калле Лаанет.

Кроме того, планируется закупить для охраны границы средства слежения и наблюдения на 23 млн евро за счет средств ЕС. Если до марта 2022 года они не будут выделены, расходы будут авансом профинансированы из средств, выделенных на обустройство границы.

В то же время дополнительные средства понадобятся на строительство забора на участках восточной границы, где раньше этого не планировалось.

«Речь идет примерно о двух миллионах евро, чтобы возвести физические заграждения в некоторых местах», — резюмировал Яани.

Напомним, что ранее в Польше заявили об увеличении числа мигрантов на границе с Беларусью. Установить точное число мигрантов не позволяет отсутствие международных наблюдателей, добавили в польском МИД.

Также сообщалось, что в Германию через Беларусь за месяц прибыли более 700 нелегалов. В 2021 году в ФРГ через белорусский маршрут прибыли 5012 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.