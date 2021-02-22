Эстония снова усиливает карантинные ограничения

Также ограничивается работа кружков и курсов. Спортивные тренировки в помещениях будут разрешены только индивидуально с тренером или в паре, если речь идет о таких видах спорта, как теннис. В спортзалах заполнять помещения разрешено не более чем на 50%, бассейны и сауны временно закрывают. На открытом воздухе тренироваться и проводить различные занятия могут группы до 50 человек.

Ресторанам разрешается заполнять не более 50% мест, при этом необходимо обеспечить 2-метровую дистанцию между столами. За одним столом могут собираться не более шести человек.