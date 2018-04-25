Эстония сообщила о начале второй волны коронавируса

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Департамент здоровья Эстонии сообщил о начале второй волны коронавируса, пишет газета Postimees со ссылкой на ведомство.

«По оценке департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19», — сказали в департаменте.

Ожидается, что 6 августа правительство ужесточит меры по борьбе с коронавирусом. До этого премьер-министр Юри Ратас заявил, что уровень заражения достиг 2,6, хотя месяц назад он равнялся 1,0.

В Эстонии коронавирусом заразился 2091 человек, погибли 63, выздоровели 1937.