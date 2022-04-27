Эстония стала пристанищем для опасных отходов

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Полиция подозревает, что в Эстонию из Финляндии нелегально вывезли тонны опасных отходов. Центральная криминальная полиция (ЦКП) расследует масштабное дело о нелегальной перевозке опасных отходов за пределы Финляндии, сообщает Служба новостей Yle. Дело состоит из трёх отдельных случаев, связанных с Эстонией и Финляндией. ЦКП расследует дело в качестве тяжкого экологического преступления.

Согласно опубликованному недавно отчёту, ЦКП классифицирует расследование как необычайно масштабное.

Что возили между Финляндией и Эстонией

Первый случай произошёл в 2019 году, когда в порту Таллинна был обнаружен контейнер, содержащий вместо строительного мусора вещество, образующееся при утилизации отходов и требующее отдельной лицензии на перевозку. Предприниматель, которому принадлежал контейнер, за год успел незаконно ввезти в Эстонию 1700 тонн вещества без лицензии. В общей сложности было совершено более 70 перевозок. Полиция также подозревает, что этот же человек в 2018-2019 годы незаконно ввёз в Эстонию 860 тонн нефтяных отходов.

Второй случай связан с ввозом в Эстонию в 2018 году 2600 тонн опасных нефтяных отходов без лицензии.

В третьем случае нефтяные отходы попали из Эстонии в Финляндию. Как заявляет ЦКП, расследование началось после того, как финская компания обнаружила весной 2020 года доставленный из Эстонии груз, содержавший 670 тонн непереработанных отходов.

Предварительное следствие по всем трём случаям началось в прошлом году и пока продолжается. Под подозрением находятся шесть человек — как финны, так и иностранцы. Также по делу проходят как подозреваемые семи компаний, из которых часть зарегистрирована в Финляндии, часть — за рубежом.

Явление — международное и растущее

Согласно отчёту, составленному ЦКП, Таможней Финляндии и Центром природных ресурсов, в последние годы всё чаще мусор и отходы нелегально вывозят из Финляндии за границу. В отчёте указано, что прибыль от нелегальной утилизации мусора в наши дни практически равняется прибыли от наркотрафика.

«В Центральной Европе перевозка экологически опасных отходов и их нелегальное захоронение — это серьёзная проблема. Эту деятельность зачастую ведёт организованная преступность, поскольку выгода от неё крайне высока», — рассказал комиссар уголовной полиции Рику Лундквист. По мнению Лундквиста, вскрывшиеся в Финляндии случаи — часть общеевропейского преступного феномена.