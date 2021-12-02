Эстония ввела анкеты для прибывающих в страну

Фото pixabay.com

Как сообщает ERR, Эстония с 1 декабря ввела анкеты, которые все въезжающие в страну должны заполнять при пересечении границы.

Решение временное, оно вызвано риском распространения нового штамма коронавируса «омикрон» и будет действовать до 16 декабря 2021 года.

В анкете указывается страна отправления и посещенные страны, эти данные Департамент здоровья может использовать, чтобы узнать, из каких государств коронавирус или его новый штамм попал в Эстонию и как он распространяется на эстонской территории.