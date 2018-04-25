Эстония запретила авиасообщение с семью европейскими странами

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Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас в воскресенье подписал распоряжение, которое с понедельника запрещает авиарейсы в Соединенное Королевство, Швецию, Бельгию, Данию, Турцию, Беларусь и Россию, поскольку в этих странах высокий риск заражения коронавирусом.

«Чтобы помешать распространению вируса, мы можем прежде всего открыть авиасообщение со странами, где распространение вируса по статистике за последние 14 дней достаточно низкое. Для ясности подчеркиваю, что, хотя мы на данный момент запрещаем и авиарейсы в Данию, по прогнозам, уже в ближайшие дни эпидемиологическая обстановка там может настолько улучшиться, что туда можно будет отправлять рейсы», — передало Министерство экономики и коммуникаций (MKM) слова Ааса.

MKM опирается на уровень заболеваемости в других странах, который для открытия авиасообщения должен составлять 25 или менее человек на 100 000 населения за последние 14 дней. MKM каждый день пересматривает эпидемиологическую обстановку в странах назначения и в соответствии с распространением вируса открывает или ограничивает авиасообщение с ними.

По состоянию на понедельник, скорее всего, можно будет открыть неограниченное авиасообщение с Германией, Польшей, Норвегией, Австрией, Латвией и Литвой. В то же время, это зависит и от правил в самих странах. Как и в Эстонии, в других странах действуют ограничения на въезд, которые следует учитывать при планировании поездки.

Ограничение, введенное в воскресенье, будет действовать с 18 мая по 7 июня, вслед за этим MKM и департамент здоровья оценят дальнейшую потребность в нем. В порядке исключения ограничение на авиасообщение между Минском и Таллинном будет действовать с 24 мая, поскольку ожидается возвращение людей домой через Минск до 23 мая.