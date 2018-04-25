Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

Фото из открытых источников

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Эстонская компания почтовых отравлений Loginpost построит в Вильнюсе, рядом с магазином мебели шведской Ikea, терминал почтовых отправлений, административное здание, трудоустроит 300-400 человек.

«Пока конкретики нет, (…) предварительно в 2020-2021 году он должен быть построен», – сказал BNS глава компании недвижимости Credit Index Lietuva, которой владеет Loginpost, Миндаугас Баранаускас.

Он не раскрыл объем инвестиций в строительство.

Компания на территории в 2,6 гектара планирует построить двухэтажный терминал площадью 8,8 тыс. кв. метров, говорится в проектных предложениях, представленных Вильнюсской мэрии.

Рядом намечается возвести административные помещения, автомобильную стоянку на 100 мест.

Строительный проект по заказу Credit Index Lietuva подготовила компания MZ projektai.

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