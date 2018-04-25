Эстонский парламент не намерен ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии договорилась о том, что не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом заявил во вторник спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас.
«Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — сказал Пыллуаас (цитата по ТАСС). Он добавил, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать документ со своей стороны.
«Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (российских территорий, которые, в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, принадлежали Эстонии. — Прим. NEWSru.com), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — отметил политик.
Напомним, в конце ноября 2019 года Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и уточнил, что для ратификации пограничного договора страна должна возвратить их. «Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал он на своей странице в Facebook, отметив, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Таким образом Пыллуаас отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора. По мнению эстонского политика, договор о границе может быть достигнут только после признания Россией условий Тартуского соглашения.
Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области). После освобождения территории Эстонской ССР от немцев эти земли были возвращены России.
В 1991 году Верховный Совет Эстонской Республики объявил юридически ничтожными все указы и резолюции президиума Верховного Совета Эстонской ССР об изменениях границы. Власти современной Эстонии выступают за пересмотр существующей границы с Россией в соответствии с соглашением 1920 года.
Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Переговоры о ратификации соглашения возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.NEWSru.com
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę