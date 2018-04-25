Эстонский парламент не намерен ратифицировать договор о границе с Россией

Источник: Фотоархив Рийгикогу. Автор: Эрик Пейнар.

Правящая коалиция в Эстонии договорилась о том, что не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом заявил во вторник спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас.

«Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — сказал Пыллуаас (цитата по ТАСС). Он добавил, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать документ со своей стороны.

«Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (российских территорий, которые, в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, принадлежали Эстонии. — Прим. NEWSru.com), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — отметил политик.

Напомним, в конце ноября 2019 года Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории, и уточнил, что для ратификации пограничного договора страна должна возвратить их. «Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал он на своей странице в Facebook, отметив, что эстонско-российская граница определяется Тартуским мирным договором, который находится в реестре действующих международных договоров ООН.