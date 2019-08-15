Этой ярмарки краски…

Фото BFL/Инги Юодите

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23-24 августа Вильнюс украсит ярмарка святого Варфоломея — мероприятие, воссоздающее исконные литовские ремесла времен средневековья. В течение двух дней в городе будет царить атмосфера средних веков – улицы заполнят лавочки с изделиями ручной работы, участники нарядятся в костюмы, исполнят песни и танцы той эпохи. Сегодня ярмарки – не только торговое, но и обучающее, познавательное мероприятие, это праздник мастеров, экзотика для посетителей, живая история.

Во время ярмарки жители и гости столицы смогут наблюдать за работой ремесленников, приобретать их продукцию и примерить на себя роль мастера — слепить из глины горшок, подготовить пряжу, соткать полотно, выковать монету. Кроме того, участники мероприятия смогут полюбоваться на средневековые танцы, костюмы и даже рыцарские бои.

Ярмарка св. Варфоломея размещается на Ратушной площади. Все пространство площади заполняют палатками или лотками, столами для угощений традиционной литовской едой и напитками. Еду готовят у вас на глазах. На специально собранных подмостках в течение двух ярмарочных дней показывают средневековые танцы, театральные постановки, как для детей, так и для взрослых, проводят показательные бои рыцарей. И музыка-музыка-музыка: старинная, забытая, красивая… В общем, получается маленькая, но удачная попытка реставрации древних ярмарочных событий для развлечения гостей.

На ярмарке Варфоломея мастера представляют многочисленные ремесла средневековья и ренессанса. Здесь есть кузнецы, башмачники, кожевники, ткачи, мыловары, фармацевты-травники, переплетчики книг и ювелиры. Нет сыроваров и пекарей, но продается сыр и хлеб. Нет стеклодувов. Про стеклодувов особый разговор. Они не участвуют в ярмарке из-за того, что ремесло их технологически сложно и огнеопасно. Но в Вильнюсе стеклодувы были всегда: недалеко от Ратушной площади есть улица Стиклю – на ней и селились древние стеклодувы. Со стеклом в Литве работают и сейчас. Работы получаются изумительные!

В полдень начнется торжественное театрализованное шествие мастеров с флагами вильнюсских ремесленных цехов. Процессия участников в исторических костюмах идет под литовскую народную музыку, которую исполняют на древних музыкальных инструментах. Участники следуют за двумя всадниками и каретой с глашатаем. По пути шествия к ним присоединяются горожане, любопытные и зеваки.

Ярмарка Варфоломея пройдет в Вильнюсе в шестой раз. Праздник связан с историческим событием. В 1495 году, накануне дня святого Варфоломея, литовский князь Александр утвердил устав первого цеха ремесленников в Великом княжестве Литовском — цеха ювелиров, и выдал по этому поводу соответствующую грамоту. С тех пор 24 августа стал самым важным днем для литовских ремесленников.

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