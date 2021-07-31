Eurocash1 расширяется в Эстонии

Действующая в Литве и Латвии компания инкассаторских и охранных улсуг Eurocash1 зарегистрировала в Эстонии новую компанию Eurocash1 Estonia.

По словам главы управляющей компаниями CHS Investment Group Вилюса Макаускаса, на эстонском рынке охраны и инкассаторских услуг действует много конкурентов, однако компания планирует закрепиться на нем в течение нескольких лет. По его словам, планируется расширяться путем приобретения других компаний.

«Эстония всегда была заметна в наших планах как неиспользованная ниша для деятельности, на которую мы хотим выйти. Этот шаг мы делаем сейчас, поскольку сформировались конкретные потребности клиентов», – сказал он в сообщении.

В прошлом году выручка Eurocash1 в Литве и Латвии составила 19,58 млн евро, а в этом году планирует увеличить до 25 млн евро.

По данным Реестрового центра, CHS Investment Group владеют контролируемая двумя физическими лицами компания Saugos investiciju biuras и компания NDX Group, принадлежащая владельцам одной из крупнейших сетей розничной торговли Maxima.