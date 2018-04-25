Europos Komisija patvirtino 110 mln. eurų Lietuvos paramos verslui schemą

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В Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч человек, скончалось более 150
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Сейм призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России. Дополнено комментарием Посольства РФ в Литве
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Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей для борьбы с пандемией коронавируса
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Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля
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В развитых странах официально регистрируется не больше 15% случаев заражения коронавирусом
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В Польше количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч человек, скончалось более 150
Подробнее...
Сейм призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России. Дополнено комментарием Посольства РФ в Литве
Подробнее...
Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей для борьбы с пандемией коронавируса
Подробнее...
Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля
Подробнее...
В развитых странах официально регистрируется не больше 15% случаев заражения коронавирусом
Подробнее...