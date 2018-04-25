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Naujienos

Europos Komisija patvirtino 110 mln. eurų Lietuvos paramos verslui schemą

Europos Komisija (EK) patvirtino Lietuvos parengtą 110 mln. eurų vertės pagalbos schemą, skirtą verslui remti per koronaviruso krizę. 

Paramos schema patvirtinta pagal Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą, trečiadienį pranešė EK.

„Patvirtinome Lietuvos parengtą 110 mln. eurų vertės schemą. Pagal ją bus galima teikti valstybės garantijas paskoloms, skirtoms Lietuvos ekonomikai paremti per koronaviruso protrūkį. Tai padės įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo poreikius ir tęsti savo veiklą pandemijos metu ir po jos“, – pranešime cituojama už konkurencijos politiką atsakinga EK narė Margrethe (Margretė) Vestager. 

Lietuva pagal laikinąją sistemą pranešė Europos Komisijai apie 110 mln. eurų vertės garantijų schemą, skirtą apyvartiniam kapitalui ir investicinėms paskoloms, kurias komerciniai bankai teikia nuo koronaviruso protrūkio nukentėjusioms įmonėms remti.

Parama bus teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir didelėms įmonėms. 

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