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Eurostat: Латвия милитаризуется больше всех в ЕС

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Латвии расходы на оборону в соотношении с ВВП составляют 2,1%, и это самый высокий показатель среди стран ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник новейшие данные Eurostat.

В тройке лидеров также Греция и Эстония  — по 2% от ВВП. Несколько меньший показатель у  Кипра и Великобритании, которая в рассматриваемый период еще была членом Евросоюза     — 1,9%. Во Франци доля расходов на оборону от ВВП составляет 1,8%.

В Литве финансирование на оборону составляет 1,7% от ВВП. В целом, в странах Балтии эти показатели выше, чем в ЕС в среднем.

Меньше всего финансирование на оборону в соотношении с ВВП было в Ирландии (0,3%), в Люксембурге и на Мальте (0,5%), в Австрии (0,6%). Средний показатель ЕС составляет 1,3% от ВВП.

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В странах Балтии расходы на оборону выше и в соотношении к общим расходам государства — в Латвии этот показатель составляет 5,5%, в Литве — 5,1%, в Эстонии — 5,2%.

В среднем по ЕС расходы на оборону в соотношении к общим расходам государства составляют 2,9%.

baltic-course.com

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