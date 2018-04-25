Eurostat: Латвия милитаризуется больше всех в ЕС

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Латвии расходы на оборону в соотношении с ВВП составляют 2,1%, и это самый высокий показатель среди стран ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник новейшие данные Eurostat.

В тройке лидеров также Греция и Эстония — по 2% от ВВП. Несколько меньший показатель у Кипра и Великобритании, которая в рассматриваемый период еще была членом Евросоюза — 1,9%. Во Франци доля расходов на оборону от ВВП составляет 1,8%.

В Литве финансирование на оборону составляет 1,7% от ВВП. В целом, в странах Балтии эти показатели выше, чем в ЕС в среднем.

Меньше всего финансирование на оборону в соотношении с ВВП было в Ирландии (0,3%), в Люксембурге и на Мальте (0,5%), в Австрии (0,6%). Средний показатель ЕС составляет 1,3% от ВВП.