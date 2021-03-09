Эвакуация из многоэтажки в Вильнюсе отозвана, дом безопасен – мэрия

Жители многоэтажного дома Вильнюса номер 30 по ул. Габиёс, которых в понедельник вечером эвакуировали, смогут вернуться в свои квартиры, дом безопасен для эксплуатации, сообщило во вторник Вильнюсское городское самоуправление.
«Эксперт, прибывший вчера вечером провел тщательный осмотр, и сегодня утром представил выводы осмотра здания, в которых говорится, что дом является безопасным, а жителям рекомендуется вернуться в свои квартиры. Иными словами, эвакуация в ближайшее время будет отозвана», – цитируются в пресс-релизе слова вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса.
Каменная плитка, отскок которой напугал жителей, была поклеена некачественно. Однако никакого отношения к деформации каркаса этот дефект не имеет. По словам эксперта, трещины в стенах не связаны с деформацией конструкций — они наблюдаются только в перегородках.
Он также поблагодарил Департамент противопожарной безопасности и спасения «за решительность – до вывода осмотра безопасность жителей обеспечивалась посредством вывода людей из здания».
По данным департамента, в понедельник около семи вечера было получено сообщение о том, что на лестничной клетке девятиэтажного дома 2004 года постройки, с седьмого этажа наверх идут трещины на лестничной клетке и в квартирах.
Конструкция многоквартирного дома 2004 г состоит из цельного железобетонного каркаса и ровных монолитных перекрытий. Продольный каркас с выступающими под пол балками обеспечивает продольную устойчивость здания. Внутренние стены дома, в том числе, и стены лестничной клетки, выполнены из силикатного кирпича. Перегородки выполнены из кирпичной кладки толщиной 10 см и гипсокартона.
После прибытия спасателей на трех верхних этажах здания были отмечены деформации здания, трещины в стенах и полу.
По данным спасателей, из дома были эвакуированы все находившиеся в нем жители – 24 человека были доставлены в гостиницу на Родунес кяляс, одну женщину доставили в больницу. Оставшиеся жители ночью отправились к родственникам.
По сообщению BNS и vilnius.lt