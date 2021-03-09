Эвакуация из многоэтажки в Вильнюсе отозвана, дом безопасен – мэрия

По данным департамента, в понедельник около семи вечера было получено сообщение о том, что на лестничной клетке девятиэтажного дома 2004 года постройки, с седьмого этажа наверх идут трещины на лестничной клетке и в квартирах.

Конструкция многоквартирного дома 2004 г состоит из цельного железобетонного каркаса и ровных монолитных перекрытий. Продольный каркас с выступающими под пол балками обеспечивает продольную устойчивость здания. Внутренние стены дома, в том числе, и стены лестничной клетки, выполнены из силикатного кирпича. Перегородки выполнены из кирпичной кладки толщиной 10 см и гипсокартона.

Nuotauka. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

После прибытия спасателей на трех верхних этажах здания были отмечены деформации здания, трещины в стенах и полу.

По данным спасателей, из дома были эвакуированы все находившиеся в нем жители – 24 человека были доставлены в гостиницу на Родунес кяляс, одну женщину доставили в больницу. Оставшиеся жители ночью отправились к родственникам.

По сообщению BNS и vilnius.lt