Эвакуируемые из Кабула афганцы уже с литовскими военными – В. Рупшис

«Кажется, много шансов, что с помощью нашего политического руководства, Министерства обороны, по нашим военным каналам, по которым мы связались с нашими союзниками и партнерами, я надеюсь, что уже на этой неделе эти люди будут в Литве», — сказал главнокомандующий.

Он также добавил, что более десяти военных из Литвы отбыли в Афганистан, чтобы помочь доставить афганцев в Кабул, также в группе сотрудники Министерства иностранных дел и разведки. Все они ранее принимали участие в миссиях в Афганистане, лично знакомы с некоторыми эвакуируемыми людьми.

Афганцы, по словам главнокомандующего, будут доставлены в Литву с помощью союзников — Польши, Украины, Франции или Германии.

Министерство в начале этой недели сообщило, что сейчас в Афганистане находятся около 100 переводчиков и членов их семей, которые должны быть перевезены в Литву. Главнокомандующий также отметил, что это не только переводчики, но и другие люди, которые помогали литовским военным.

После прибытия в Литву афганцы какое-то время будут в ведении Вооруженных сил Литвы, Министерства обороны, пока, как сказал В. Рупшис, не будут приняты политические решения.

В пятницу министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что в Кабул отправлена военная команда для эвакуации помогавших Литве афганцев — в пятницу в Литву прибыли первые граждане этой страны — семья из шести человек.