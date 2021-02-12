Евгений Хоришко: Россия совсем близко

Потом некоторое время работал в аппарате российского представителя в Минской группе ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Вся моя последующая деятельность была связана с североамериканским направлением – США и Канада. В Вашингтоне провел в общей сложности 16 лет, две последние командировки – в качестве пресс-секретаря Российского посольства. Кстати, мне довелось там работать и с нынешним послом России в Литве Алексеем Викторовичем Исаковым, и с Александром Георгиевичем Грачевым, которого я сейчас сменил на посту Генерального консула РФ в Клайпеде. Кто бы мог тогда подумать, что наши дороги пересекутся в Литве!

– А прежде вам доводилось бывать в Литве и, в частности, в Клайпеде? Какое впечатление на вас произвел портовый город?

– В Вильнюс приезжал года три назад. Это было зимой. Мы с женой и дочкой путешествовали на автомобиле по Прибалтике, на несколько дней остановились в литовской столице. Красивый, интересный по архитектуре город. А в Клайпеде никогда не был, но с воодушевлением воспринял назначение сюда. Небольшой, очень уютный город со своим характером, с историческими, советскими и новыми кварталами, располагающий к себе. И, конечно, морской порт, который создает для города особый климат во всех отношениях. Я увидел Клайпеду в канун Рождества: улицы в праздничных огнях, красивая елка на площади Театро, и ни души вокруг. Впечатление сюрреалистическое.

Позже коллеги рассказали, что Клайпеда отличается высоким уровнем культуры с различными фестивалями, морскими праздниками, с бурной театральной жизнью. Надеюсь все это увидеть своими глазами, когда будут сняты карантинные ограничения. Надеюсь также, что и российское Генконсульство внесет свою лепту в культурную жизнь портового города, как это было в бытность моего предшественника. Придет время, когда пандемия коронавируса сойдет на нет и наши двери широко распахнутся для всех, кто любит русскую культуру. А пока мы только смогли передать новогодние подарки детям через русскую общину «Лада», хотя очень хотелось устроить для них новогоднюю елку.

– Вы впервые встречали Новый год в Литве. У многих клайпедчан заведено встречать его дважды за ночь – по московскому времени и по литовскому. Как вам такая традиция?

– Мы всем коллективом Генконсульства тоже дважды поднимали бокалы за Новый год. И даже пускали во дворе фейерверки. Но самым затяжным был новогодний праздник, когда я работал в США, а праздновать наше посольство решило на Гавайях. Между Вашингтоном и Москвой 8 часов разницы, по местному времени разница еще 8 часов. Получилось три новогодних тоста за 16 часов.

– Ваша семья всегда сопровождает вас в длительных командировках? Она сейчас с вами?

– Все эти годы мы неразлучны с супругой. Ольга Валерьевна и сейчас со мной. Первый год в Бурунди я был один, в отпуске женился, она тоже ростовчанка, и уже вместе вернулись в Африку. Долгое время, пока жили в Москве, супруга работала в телекомпании Russia Today на административной должности. Наша дочь Валерия окончила в США два университета с отличием, теперь работает во Франции в представительстве «Росатома» в Западной Европе. Очень хотела приехать к нам в Клайпеду на новогодние праздники, но помешал карантин.

– Если вы заметили, в соцсетях клайпедчане приветствуют вас, выражают желание познакомиться. Но из-за карантина это, понятно, пока невозможно. Удалось ли уже встретиться с городскими властями?

– Такие встречи я планировал провести сразу по прибытии, но карантин пока не позволяет. Как только будут смягчены ограничения, я непременно встречусь со всеми мэрами городов консульского округа, с представителями общественных организаций. По телефону созванивались с нашими соседями из расположенной напротив Генконсульства компании «Бега», поздравили друг друга с Новым годом.

Я настроен на позитивное общение, это моя внутренняя задача и большое стремление улучшить российско-литовские отношения. На самом деле мы же соседи, у нас много общего, общая история, но русофобские тенденции в литовском политистеблишменте превалируют. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству в той мере, в какой на это готовы идти литовские власти. К сожалению, этого пока не происходит. Пандемия разрушила даже те хрупкие культурные связи, установившиеся было между Клайпедой и Калининградом. Единственный отрадный момент – это бизнес-связи: люди, вовлеченные в них, продолжают сотрудничать. Как бы ни складывались политические отношения между нашими странами, какая бы риторика ни звучала, Россия по-прежнему входит в тройку внешнеторговых партнеров Литвы. Суда под российским флагом заходят в Клайпедский порт, и это примерно 300 заходов в год. Потенциал взаимовыгодных отношений огромный, и нужно что-то делать, чтобы их реанимировать. С нашей стороны такое желание есть, дело за Литвой.

– Очевидно, сейчас у Генконсульства не так много работы, как обычно. Люди стали реже обращаться за визами?

– Консульская работа – это не только оформление виз. Безусловно, сейчас стало гораздо меньше туристических и бизнес-поездок. Но мы по-прежнему ведем прием посетителей, разумеется, соблюдая жесткие санитарно-эпидемиологические требования. У кого-то заканчивается срок действия паспорта, кому-то необходимо нотариально заверить документы, другим нужно пересечь границу по медицинским или другим экстренным делам. Бывают очень сложные случаи, но у нас профессиональный коллектив, всегда готовый прийти на помощь.

Я прежде занимался политическими вопросами, с консульскими делами сталкиваться не приходилось. Поэтому учусь, вникаю во все тонкости.

– Читатели газеты интересуются, возобновится ли выдача электронных виз, действующих по всей России, когда позволит эпидемиологическая обстановка?

– Безусловно, мы вернемся к этой практике. Единые электронные визы позволят находиться в России до 16 дней.

– Еще вопрос от наших читателей: может ли пройти вакцинацию от коронавируса иностранный гражданин, приехав в Россию, и на каких условиях?

– Мы регулярно получаем подобные вопросы. В настоящее время идет массовая вакцинация россиян, но, насколько мне известно, российские компании прорабатывают возможность проведения вакцинации иностранных граждан российскими препаратами.

– Вы уже два месяца работаете в Клайпеде. Удается ли просто прогуляться вдоль моря, попробовать цеппелины? Каковы ваши впечатления о городе и клайпедчанах?

– Цеппелины я пробовал раньше, когда еще работали кафе. Вкусно.

У моря бывать люблю, только немного странное ощущение охватывает, когда идешь по песку, припорошенному снегом. А песок на ваших пляжах, как мне говорили, необыкновенный, поющий. Будем ждать лета, чтобы убедиться.

Когда я учился в институте, моим однокурсником был литовец, прекрасный парень. Отчасти благодаря ему у меня сложилось впечатление о литовцах как о доброжелательных, приветливых людях. И действительно: гуляю по берегу моря, а навстречу идут люди и улыбаются мне. И я им улыбаюсь. И нам становится хорошо.

Я понимаю, что без каких-то проблем не обойтись – новая страна, новая деятельность, новые вызовы. Но я настроен позитивно и надеюсь, что любые проблемы не перекроют этого позитива.

И еще один плюс от моего нового назначения. Раньше я добирался до работы в Африке самолетом за 12 часов, в Вашингтон – самолетом за 8 часов. А сейчас за 12 часов на автомобиле. Россия совсем близко!

Елена ЛИСТОПАД