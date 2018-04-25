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TOP,Новости,Общество

Евреи Литвы категорически не согласны со статьей В. Путина об истории

Emanuelis Zingeris/ Nuotrauka BFL/ Redas Vilimas

Представители евреев Литвы говорят, что они категорически несогласны с обнародованной президентом России Владимиром Путиным статьей об истории Второй мировой войны (ВМВ), которая умаляет масштаб совершенных Советским Союзом преступлений.

Председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски и парламентарий Эмануэлис Зингерис в совместном комментарии подчеркивают, что после оккупации Литвы СССР местные еврем стали то национальной группой, которая подвергалась преследованиям в наибольшей степени, много евреев было сослано в Сибирь.

«Большинство евреев Литвы не хотело советской власти», — говорится в комментарии, который обнародован на веб-сайте ЕОЛ. 

Ф. Куклянски и Э. Зингерис обращают внимание на то, что В. Путин в своем комментарии умолчал о совершенных во время первой советской оккупацмм массовых репрессиях против народов аннексированных СССР стран, особенно против евреев, а также о борьбе коммунистов с сионизмом. 

Авторы комментария напоминают, что сразу после воцарения советской власти были закрыты действовавшие в Литве посольства зарубежных стран, включая и посольство Японии, которое спасало еврейских беженцев из оккупированной немцами Польши. 

«Хорошо продуманная ложь В. Путина о первой трагедии, советской оккупации и насильственном уничтожении независимости Литвы, опубликована только затем, чтобы можно было использовать ее для имперских целей современной недемократической России. Мы, потомки евреев Литвы, возражаем против такой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы», — говорится в комментарии. 

«В. Путину не стоит лгать, что оккупация Литвы соответствовала международному праву и внутреннему праву государств того времени. Это был спланированный захват независимых государств, их оккупация и аннексия, нарушение международного права», — утверждают представители литовских евреев. 

 «Господин Президент Российской Федерации! От имени в наибольшей степени пострадавщей от первой советской оккупации группы граждан Литвы просим Вас «не опекать» задним числом евреев Европы (…). Вступление сталинской армии в страны Балтии, создание марионеточных советских правительств тогда стало концом свободной истории всех народов региона», — говорится в комментарии. 

В. Путин в этом месяце опубликовал длинную статью об истории, в которой не только призывает дать оценку роли Советского Союза в победе над нацистской Германией, но и оправдывает предпринятую советами аннексию Литвы, Латвии и Эстонии. 

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