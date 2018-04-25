Евро-2020 переносят на лето 2021 года

Фото twitter.com/EURO2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) на год из-за пандемии коронавиурса.

Решение было принято на заседании Союза, которое прошло в формате видеоконференции. Информация подтверждена Twitter-аккаунтом Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдет летом — с 11 июня по 11 июля 2021 года. Напомним, ранее ожидалось, что Евро-2020 будет проведён в двенадцати европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.