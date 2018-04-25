Евро положительно сказался на экономике страны – Банк Литвы

Фото BFL/Каролис Каволелис

Введенный пять лет назад в Литве евро отчасти обусловил повышение цен, однако польза от этой валюты заметно превысила затраты. Евро простимулировал ускорение роста экономики и доходов, удешевил кредитование государства, платежи, утверждает Банк Литвы (БЛ, центробанк).

Глава правления БЛ Витас Василяускас говорит, что евро каждый год придавал экономике страны 0,5 проц. пункта роста.

«Если говорить о внутреннем валовом продукте, то мы говорим о положительном влиянии каждый год. (…) Первые два года после введения евро это воздействие было больше», – сказал В. Василяускас на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщает БЛ, выросшие после перехода на евро рейтинги Литвы и снизившийся риск позволили стране дешевле получать кредиты. Только благодаря подешевению кредитов государство за пять лет сэкономило 334 млн евро.

Как отмечает БЛ, даже если подходить к евро с консервативной точки зрения, евро ежегодно увеличивает экспорт страны на 200-350 млн евро.

«Если говорить о процентах, то введение евро простимулировало рост экспорта примерно на 1% ежегодно. А это немалые цифры. По какой причине? По причине снижения затрат во внешней торговле, то есть прежде всего обмен валюты, международные расчеты, снижение (расходов) на администрирование расчетов – все это позволило соответственно конкурентоспособно корректировать цены», – сказал В. Василяускас.

По его словам, мнение населения о евро меняется и это связано с отношением к ценам.

«После большой эйфории сразу после перехода на евро, когда его популярность превышала 50%, (…) потом сразу упало вниз и, мы считаем, что главной причиной того, почему это произошло, является связь евро с ростом цен», – сказал В. Василяускас.

Он также отметил, что привыкание к евро, как показывают исследования, «состоялось».

«Главная проблема, которая подчеркивается в опросах – это один, два евроцента, их называют определенным неудобством», – сказал глава БЛ.

Благодаря снижению бремени годовых по займам население и бизнес за пять лет сэкономили почти 300 млн евро.

Центробанк указывает, что, по оценкам Евростата, влияние перехода с лита на евро на цены было единовременным и незначительным. Инфляция в начале 2015 года повысилась из-за перехода на евро на 0,11 проц. пункта.

Литва перешла на евро 1 января 2015 года.