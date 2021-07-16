Евроатлантическая семья с сильной Украиной

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Европейской и евроатлантической семье нужна сильная Украина, сказал президент Литвы Гитанас Науседа, открывая в Вильнюсе конференцию по реформам в Украине.

«Мы все вместе должны направить четкий месседж – европейской и евроатлантической семье нужна сильная Украина. Украина должна сыграть важную роль в европейском и евроатлантическом контексте, это большая страна, которая должна создать сильный импульс для регионального развития и экономического роста», – сказал Г. Науседа.

Литовский президент подчеркнул, что стратегический интерес международного сообщества – «процветающее демократическое будущее Украинского государства на прочной европейской и ориентированной на рынок основе».

На конференции, проходившей 7-8 июля, международные партнеры вместе с представителями Украины обсуждали достижения реформ в этой стране и вызовы, обещали закрепить поддержку суверенитету, территориальной целостности и процессу реформ в Украине со стороны международного сообщества.

Также планируется установить планы европейской интеграции этой страны до 2030 года.

В конференции приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер Украины Денис Шмыгаль, министры, другие политики и должностные лица, эксперты, комиссар ЕС по развитию Оливер Вархейи, глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас, представители администрации США, НАТО и др.

Аналогичные конференции по реформам в Украине проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто.

Членство в ЕС и НАТО – политрешение

Реализация реформ важна, но членство Украины в Евросоюзе и НАТО является политическим решением, утверждает президент этой страны.

«Я думаю, что вопрос членства в ЕС и НАТО связан с реформами, но по большей части это политические вопросы», – заявил В. Зеленский на пресс-конференции.

«Если говорить открыто о сроках, ситуации, климате, войне, о том, находясь в какой ситуации, Украина реализует реформы, я думаю, что мы сегодня, скорее всего, в Европе. Мы очень быстрые. Минимальны с бюрократической точки зрения, поскольку понимаем, какова для нас цена этого времени. Время у нас отмечено людьми», – сказал украинский лидер.

«Поэтому все происходит быстро, поскольку без реформы Украины мы не сможем быть мощными и прочными. Мы тратим много денег на оборону своего государства. Но параллельно мы осуществляем и реформы в инфраструктуре. Сегодня в Украине строятся тысячи километров современных дорог, инфраструктуры, мостов. Тысячи, не сотни. Приезжайте в Украину и посмотрите, какими темпами сегодня строим Украину», – заявил В. Зеленский.

Он признал, что у него нет большого оптимизма по поводу более четкой перспективы на пути в ЕС и НАТО.

«Я думаю, что самое важно, чтобы украинский народ за это время, дни или годы не утратил веры в то, что ЕС действительно видит Украину полноправным членом», – отметил он.

На совместной пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа акцентировал, что интерес международной общественности — в процветающей и демократической Украине, однако он подчеркнул необходимость реформ в этой стране.

По его словам, интеграция Украины в ЕС будет невозможна, «если мы не будем видеть явный прогресс и прорыв в реализации реформ».

По словам руководителя Литвы, Украина должна концентрироваться на эффективной реализации реформ, бороться с коррупцией, успешно проводить судебную реформу и создавать безопасный и стабильный климат для инвестиций.

Бойкот электроэнергии

Министр энергетики Дайнюс Крейвис надеется, что решение Украины запретить импорт белорусской и российской электроэнергии останется в силе и после 1 октября в свете усилий Литвы по эффективному бойкоту электроэнергии, произведенной на небезопасной Белорусской АЭС.

В Вильнюсе на встрече с украинским министром энергетики Германом Галущенко Д. Крейвис приветствовал решение Национальной комиссии Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября этого года.

«Это подтверждает решимость Украины последовательно добиваться интеграции энергетического рынка с энергорынком Евросоюза», – отметил Д. Крейвис по итогам встречи.

На встрече он также представил ситуацию с атомной безопасностью на БелАЭС и действия, которые предприняла Литва, чтобы обеспечить бойкот электроэнергии с этой станции.

Министры также обсудили возможности сотрудничества в сфере возобновляющейся энергетики.

Д. Крейвис пригласил Украину укрепить сотрудничество в энергетике с целью синхронизации сетей обеих стран с сетями континентальной Европы.

«Литва готова делиться своим опытом либерализации рынка, повышения конкурентоспособности, поощрения проектов «зеленой» энергетики», – сказал Д. Крейвис.

Тем временем

Трехсторонняя встреча

В Вильнюсе состоялась трехсторонняя встреча президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Большое внимание во время встречи было уделено обсуждению перспектив европейской интеграции ассоциированных стран «Восточного партнерства», реформ в Украине и ситуации с безопасностью в этой стране.

Президент Литвы подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС – процесс, требующий обоюдных усилий. «Я призываю коллег в ЕС выразить поддержку Украине и открыть путь для ее европейской интеграции, начиная с постепенной интеграции во внутренний рынок», – отметил глава государства.

Информация «ЛК», BNS