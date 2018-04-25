Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС

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Еврогруппа (Совет министров финансов еврозоны) достигла соглашения в создании плана восстановления экономики ЕС в условиях пандемии коронавируса нового типа.

Суммарным объемом финансовой поддержки составит 500 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену.

«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на 500 млрд евро согласован», — заявил он.

Конференция на данную тему прошла уже во торой раз. Предыдущая состоялась во вторник вечером, продолжалась более 16 часов и завершилась безрезультратно.