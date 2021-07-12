Еврокомиссар: ЕС мог бы рассмотреть возможность остановить выдачу виз белорусам

«Я отвечаю и за визовую политику и могу сказать, что готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Разумеется, мы должны обеспечить поддержание контактов с рядовыми белорусами, но этот вопрос можно рассмотреть», — сказала И. Йохансон.

Она также добавила, что мигранты не должны стать средством, при помощи которого добиваются политических целей, а Литва должна получать достаточно поддержки от ЕС.

В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали в общей сложности 1676 мигрантов — в 20 раз больше, чем в прошлом году. Преимущественно это мигранты с Ближнего Востока и стран Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.