Еврокомиссар похвалила подход Литвы по компромиссу о миграции

«Это одна из вещей, которые я обсуждаю с различными государствами-членами. Как вы скорее всего знаете, есть разные подходы. Некоторые государства-члены очень поддерживают, другие – настроены крайне против этого. Сейчас моя задача заключается в поиске компромисса, который могли бы принять все страны», – сказала И. Йоханссон.

Р. Тамашунене, в свою очередь, повторила позицию Литвы о том, что переселение просящих убежище в ЕС должно осуществляться добровольно, при согласии государств-членов.

«Литва придерживается позиции о том, что переселение просителей убежища должно основываться на добровольном принципе, а переселяемыми должны быть те лица, которым требуется международная защита», – отметила Р. Тамашунене в пресс-релизе.

«Наш приоритет – безопасность, поэтому мы выступаем за переселение только тех лиц, которые не представляют угрозу общественной безопасности», – добавила она.

Литва не одобряет предложенный некоторыми странами Южной и Восточной Европы обязательный механизм распределения просителей убежища, однако иногда добровольно согласно принимать беженцев из Южной Европы.

Еврокомиссар находилась в Вильнюсе всего несколько часов – из-за проблем, связанных с перелетом, она прибыла позднее, чем планировалось, поэтому были отозваны запланированные встречи с президентом Гитанасом Науседой и главой МИД Линасом Линквичюсом.

Еврокомиссар и литовский министр также обсудили вопросы охраны внешней границы ЕС и реализацию, а также финансирование специальной калининградской схемы транзита.

МВД Литвы информировало, что еврокомиссару была представлена и возможность учреждения в Литве регионального Центра сил гражданской безопасности rescEU.

По сообщению министерства, этот центр, в случае катастрофы, мог бы оказывать помощь не только Литве, но и другим государствам-членам Евросоюза, и был бы основным подразделением центральной организации rescEU в регионе.

И. Йоханнсон не комментировала возможность учреждения центра в Литве.

«Министр это упомянула, но не было никакой дискуссии, и у меня нет никаких ответов», – сказала BNS еврокомиссар.