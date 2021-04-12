Еврокомиссар заявил, что вакцина «Спутник V» поступит в ЕС слишком поздно

Фото European Parliament / Flickr

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, отвечающий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, заявил, что даже в случае одобрения европейским регулятором российская вакцина «Спутник V» поступит в ЕС «слишком поздно», передает РИА «Новости».

«Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит «Спутник V» и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах», — сообщил Бретон в интервью журналу Spiegel.

По его словам, прежде чем получится наладить и запустить соответствующее производство, должно пройти несколько месяцев. «Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — «Спутник V» придет попросту слишком поздно», — считает Бретон.

EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» в начале марта. Это стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.

Несколько недель назад Бретон заявлял, что Европе не понадобится российская вакцина «Спутник V». «У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — сказал он.

По его словам, в Евросоюзе уже одобрены четыре другие вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Говоря о «Спутнике V», комиссар отметил, что у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны «с трудом получают доступ» к нему.

До этого он называл российскую вакцину хорошей, но говорил, что необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.