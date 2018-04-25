Еврокомиссия: антикризисные средства в Литве не будут полностью использованы

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует, что в Литве не будут полностью использованы объявленные правительством бюджетные средства, направленные на обуздание вызванного коронавирусом кризиса.

ЕК опубликовала ежегодные рекомендации и дала оценку предусмотренным Литвой мерам: отложенной уплате налогов, дополнительному финансированию закупок медицинских средств защиты, субсидиям для сохранения рабочих мест и социальным выплатам самозанятым лицам и работникам, пострадавшим от кризиса из-за COVID-19.

«В соответствии с программой стабильности 2020 года, эти бюджетные средства составили 6,8% валового внутреннего продукта (ВВП) (…). Поскольку проведенный Комиссией анализ структуры и проведения в жизнь некоторых мер показывает сравнительно небольшое их вероятное применение, Комиссия допустила, что влияние правительственных мер на государственные финансы будет меньше», — говорится в документе.

Правительство Литвы в середине марта одним из первых в Евросоюзе (ЕС) представила пакет мер в объеме 5 млрд евро на поддержку экономики и укрепление здравоохранения, но впоследствии подверглось критике за то, что предоставление помощи запаздывает.

ЕК полагает, что спад литовской экономики в этом году составит 7,4%.

В своих рекомендациях ЕК призывает Литву «принять все необходимые меры» для обуздания пандемии, поддержания экономики и стимулирования ее восстановления, а после улучшения экономической ситуации — проводить ответственную бюджетную политику и обеспечить устойчивый размер государственного долга.

Как отмечает Комиссия, пандемия выявила структурные недостатки литовской системы здравоохранения и может обострить проблемы с социальным неравенством и бедностью.

Представитель ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс говорит, что сейчас приоритетом экономической политики должна быть «помощь ликвидности предприятий, сохранению рабочих мест и возвращению потерявших работу людей на рынок труда».

«Хорошо продуманные и целевые инвестиции могут помочь и в восстановлении экономики, и в решении долгосрочных проблем. Повышение устойчивости в плане охраны окружающей среды, дигитализация экономики Литвы и инвестиции в инновации — это приоритеты, которые предлагает ЕК Литве», — говорится в присланном BNS комментарии А. Пранцкявичюса.

«Этот кризис — прежде всего кризис системы здравоохранения. Чтобы обеспечить устойчивость Литвы к подобным кризисам в будущем, мы должны повышать эффективность системы здравоохранения, ее доступность и качество», — добавляет глава представительства ЕК в Литве.