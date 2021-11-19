Еврокомиссия борется с дефорестизацией Старого Света

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Еврокомиссия утвердила новые правила, связанные с товарами, производство которых ведет к уменьшению лесных площадей (дефорестизации).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно новым правилам, компании для реализации своей продукции должны теперь представить свидетельства, которые смогут опровергнуть участие данного производства в уничтожении деревьев. Данные нововведения смогут повлиять на количество выбросов вредоносных газов и на биологическую культуру всей планеты.

Больше всего новые правила касаются производства сои, пальмового масла, древесины, телятины (для производства телятины требуется много сои в качестве корма). Именно эти сферы вызывают большую тревогу среди экологов. В ближайшее время Евросоюз намерен снабдить свой рынок лишь легальными товарами, которые не влияют на воспроизводимость лесов.